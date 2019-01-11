القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة في الكونفدرالية الأفريقية‎

يستضيف فريق اتحاد طنجة المغربي، نظيره الزمالك المصري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 (مكرر) لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك واتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة الخاص بالفريق المغربي الواقع في مدينة طنجة، ويتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

واستهل الفارس الأبيض مشواره في الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 (مكرر).

على الجانب الآخر كان فريق اتحاد طنجة المغربي ينافس في دوري أبطال أفريقيا، وبدأ مشواره من دور الـ32، وقابل فريق الساورة الجزائري، وخسر منه في مجموع المباراتين بهدفين مقابل هدف، وذهب مباشرةً إلى دور الـ32 (مكرر) ليلاقي الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة

سيتم بث المباراة على قناة (أون سبورت) المصرية، كما أعلنت قناة “الرياضية” المغربية عن بث المباراة على الهواء مباشرة.