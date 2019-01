مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد متابعو كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم الآسيوية والعربية والأفريقية.

وتقام مباريات في كأس آسيا 2019 في الإمارات، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والدوري السعودي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة، 11 يناير، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة:

كأس الأمم الآسيوية:

فلسطين VS أستراليا، الساعة 14:00، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

الفلبين VS الصين، الساعة 16:30، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

قيرغيزستان VS كوريا الجنوبية، الساعة 19:00، على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD.

دوري أبطال أفريقيا:

حوريا الغيني VS الترجي التونسي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الوداد البيضاوي VS أسيك ميموزا من ساحل العاج، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الأفريقي التونسي VS النادي الرياضي القسنطيني الجزائر، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري السعودي:

الهلال VS الرائد، الساعة 15:25، على قناة KSA SPORT.

الباطن VS الاتفاق، الساعة 17:45، على قناة KSA SPORT.

الشباب VS الفيحاء، الساعة 18:00، على قناة KSA SPORT.

الأهلي VS أحد، الساعة 18:35، على قناة KSA SPORT.