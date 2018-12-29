فوزي البنزرتي يراهن على فوز الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

قال فوزي البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي المغربي، إن فريقه سيكون من أبرز المراهنين على الفوز لدوري أبطال أفريقيا، في النسخة الجديدة 2018/2019، رغم وقوعه في مجموعة لا تبدو سهلة، على حد تعبيره.

وفي تصريح لشبكة “إرم نيوز”، قال البنزرتي: “المجموعة الأولى تضم أندية قوية وصعبة المراس على قواعدها، ولكن الوداد جاهز للدفاع عن حظوظه واسترجاع لقبه”.

وأضاف، “أعرف جيدًا نادي صن داونز الجنوب أفريقي، فقد واجهته عندما كنت أشرف على الوداد في العام الماضي وحققنا الفوز عليه، أما أسيك ميموزا الإيفواري فهو بدوره فريق معروف ويقدم كرة جيدة، في حين أن لوبي ستارز النيجيري سيدافع عن حظوظه في التأهل رغم قلة خبرته في دوري الأبطال”.

وتابع المدرب التونسي، بقوله إن الوداد تحسن كثيرًا في الأداء والنتائج بعد بداية موسم صعبة، وإنه يضع التتويج بدوري الأبطال هدفًا أول هذا الموسم.

ويرى البنزرتي أن النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا تبدو واعدة وقوية، بما أنها تضم كبرى الأندية في القارة السمراء، مشددًا على أن المفاجآت منتظرة بقوة في الأدوار المقبلة.

وعن حظوظ ممثّلي الكرة التونسية الترجي حامل اللقب والنادي الأفريقي، قال البنزرتي لشبكة “إرم نيوز”: “الترجي كالعادة سيكون من أبرز المراهنين على التتويج والدفاع عن لقبه، وهو يملك كل المقومات، ولذلك أعتبره المنافس الأول للوداد على الظفر بالبطولة، في حين أنّ النادي الأفريقي تحسن كثيرًا وأثبت أنه من الأندية العريقة، خاصة بعد عودته بورقة التأهل لدور المجموعات من أمام الهلال السوداني”.

ويلعب الوداد البيضاوي المغربي، ضمن المجموعة الأولى، مع أندية صن داونز الجنوب أفريقي وأسيك ميموزا الإيفواري ولوبي ستارز النيجيري.