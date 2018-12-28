نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية‎

سيلتقي نادي الزمالك المصري مع اتحاد طنجة بطل المغرب في مواجهة عربية بالدور الثالث ببطولة الكونفدرالية الأفريقية “كأس الاتحاد” لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الجمعة.

ووصل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز 7-2 على كوتون تشاد في مجموع مباراتين بالدور الماضي بينما انتقل اتحاد طنجة لكأس الاتحاد بعد خروجه المبكر من دوري أبطال افريقيا.

ويواصل الرجاء البيضاوي المغربي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة افريكان ستارز من ناميبيا.

ومن المغرب أيضا يلعب حسنية أغادير ضد جيما الاثيوبي كما يلتقي نهضة بركان مع جاراف السنغالي.

أما ممثل تونس الوحيد الصفاقسي فيواجه فايبرز الأوغندي كما يلعب الهلال السوداني ضد موكورا الرواندي.

وفي مواجهة عربية أخرى يلعب أهلي بنغازي الليبي ضد نصر حسين داي الجزائري بينما يلتقي النصر الليبي مع سالتاس من بوركينا فاسو.

وفيما يلي قرعة دور الـ32 مكرر كاملًا:

جورماهيا “كينيا” * نيو ستارز “دوالا”

أهلي بنغازي “ليبيا” * نصر حسين داي “الجزائر”

الهلال “السودان” * موكورو فيكتوري “رواندا”

نكانا “زامبيا” * سان بيدرو “كوت ديفوار”

القطن “الكاميرون” * أشانتي كوتوكو “غانا”

زيسكو يونايتد “زامبيا” * كايزر تشيفز “جنوب أفريقيا”

الملعب المالي “مالي” * بترو أتلتيكو “أنغولا”

الرجاء البيضاوي “المغرب” * أفريكا ستارز “ناميبيا”

نهضة بركان “المغرب” * آي اف سي جيراف “السنغال”

صفاقس “تونس” * فايبرس “أوغندا”

الزمالك “مصر” * طنجة “المغرب”

كمبالا سيتي “أوغندا” * أوتوغو “الكونغو”

بنتو “ليسوتو” * رنيجرز “نيجيريا”

النصر “ليبيا” * ساليتاس “بوركينا فاسو”

جيمارا “إثيوبيا” * حسنية أغادير “المغرب”

ويشهد مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، الذي تأهل له تلقائيًا الترجي التونسي حامل اللقب دون أن يشارك في دور 32 أو الدور التمهيدي.

كما سيشهد المقر أيضًا قرعة دور الـ32 مكرر للكونفدرالية “كأس الاتحاد”.

وستجرى مراسم سحب القرعة اليوم الجمعة في تمام الساعة 18:00 مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم تقسيم الفرق الـ16 المشاركة على 4 مستويات بحسب ترتيبها في تصنيف الاتحاد الأفريقي.

الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات:

الأهلي والإسماعيلي من مصر، الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغولي، أورلاندو وصن داونز من جنوب أفريقيا، لوبى ستارز النيجيري، وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة الجزائري، وبلاتينيوم من زيمبابوي، سيمبا التنزاني، وأسيك ميموزا الإيفواري، والأفريقي والترجي من تونس، وحوريا الغيني.

التصنيف:

وتَقرر وضع أندية الترجي ومازيمبي والأهلي والوداد في المستوى الأول، بينما جاءت أندية صن داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا العام 2016، وفيتا كلوب وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي في نسخته الماضية وحوريا الغيني، إضافة إلى النادي الأفريقي ضمن المستوى الثاني.

ومن المتوقع حلول أندية أسيك ميموزا الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطينى الجزائريين في المستوى الثالث، بينما سيضم المستوى الرابع أندية الإسماعيلي المصري ولوبي ستارز النيجيري وسيمبا التنزاني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.