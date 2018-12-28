القنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا‎

يترقب عشاق كرة القدم نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتجرى القرعة اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث مقر الاتحاد الأفريقي.

وتنقل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على قناة بي إن سبورت الإخبارية.

وتبدأ مراسم سحب القرعة، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يشار إلى أن الترجي التونسي هو بطل النسخة الأخيرة بفوزه 4/3 بنتيجة إجمالية على الأهلي المصري.

وقسم الاتحاد الأفريقي الفرق الـ16 المشاركة على 4 مستويات بحسب ترتيبها في تصنيف الكاف.

وجاءت أندية الترجي ومازيمبي والأهلي والوداد في المستوى الأول، في حين تقع أندية صن داونز الجنوب أفريقي بطل أفريقيا العام 2016 وفيتا كلوب وصيف بطل كأس الاتحاد الأفريقي في نسخته الماضية وحوريا الغيني إضافة إلى النادي الأفريقي ضمن المستوى الثاني.

ومن المتوقع أن تكون أندية أسيك ميموزا الإيفواري، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وشبيبة الساورة والنادي الرياضي القسنطيني الجزائريين في المستوى الثالث، بينما سيضم المستوى الرابع أندية الإسماعيلي المصري، ولوبي ستارز النيجيري، وسيمبا التنزاني، وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وتقام البطولة لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى مايو، تماشيًا مع موسم البطولات في أوروبا وشمال أفريقيا بدلًا من موعدها القديم على مدار العام الميلادي.