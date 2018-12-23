جمهور الهلال السوداني يرفع لافتة “الموت للأفريقي التونسي” (صورة)‎

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ودع الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه الافريقي التونسي في إياب دور 32 اليوم الأحد.