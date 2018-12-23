جمهور الهلال السوداني يرفع لافتة “الموت للأفريقي التونسي” (صورة)‎

رفعت جماهير نادي الهلال السوداني لافتة كتب عليها “الموت للأفريقي التونسي” خلال مواجهة الفريقين في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
ورصدت كاميرات المباراة تلك اللافتة، والتي كتبها جمهور الهلال ردًا على أنباء الاعتداء على بعثة الهلال في تونس.
وودع الهلال السوداني دوري أبطال افريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-صفر على ضيفه الافريقي التونسي في إياب دور 32 اليوم الأحد.
وتأهل الافريقي إلى الدور المقبل عقب فوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 3-1 في تونس في مباراة الذهاب.
وأحرز شرف الدين شيبوب هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لتأهل الهلال للدور التالي لينتقل إلى كأس الاتحاد الافريقي.