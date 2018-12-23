الترجي التونسي يطلب تغيير موعد مباراته أمام الرجاء البيضاوي في كأس السوبر الأفريقي

طالب الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، بتقديم موعد مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي، بطل كأس الاتحاد، على لقب كأس السوبر الأفريقي، لتزامنها مع احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر القارية بين الترجي والرجاء يوم 20 فبراير المقبل في قطر.

وقال الترجي في خطابه للاتحاد الأفريقي إن النادي سيكون مشغولًا باحتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه، والذي سيحضره العديد من الشخصيات التونسية البارزة قبل موعد المباراة بيوم واحد.

وطالب حامل لقب الدوري التونسي الاتحاد القاري بتقديم موعد المباراة للأسبوع الأول من فبراير المقبل، خاصة أنه سيخوض كأس السوبر المحلية أمام الأفريقي في 30 يناير المقبل في الدوحة أيضًا.