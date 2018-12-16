الإسماعيلي يُسقط القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

حقق الإسماعيلي المصري فوزًا مهمًا على منافسه القطن الكاميروني، بنتيجة 2/0، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور الثاني، من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019.

وانتهى الشوط الأول على استاد الإسماعيلية، بتقدم الدراويش بهدف سجله باهر المحمدي بضربة رأسية في الدقيقة 45+2.

وأحرز كريم بامبو الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 59، بعد انطلاقة وعرضية رائعة من باهر المحمدي.

ويتجدد اللقاء بين الإسماعيلي والقطن الكاميروني يوم 22 من الشهر الحالي على ملعب أحمدو أهيدجو.

ولحساب الدور ذاته تعادل الأهلي بنغازي الليبي سلبيًا مع ماميلودي صن داونز من جنوب أفريقيا، على استاد بترو سبورت.

كما فاز غور ماهيا من كينيا 3/1 على لوبي ستارز النيجيري، وفيتا كلوب من الكونغو 4/1 على بانتو من ليسوتو، وتعادل أوثو دويو من الكونغو 1/1 مع بلاتينيوم من زمبابوي.

باهر المحمدي يحرز الهدف الأول لفريق الإسماعيلى فى مرمى القطن الكاميرونى فى الدقيقة 47 من زمن المباراة

الإسماعيلى 1

القطن الكاميرونى 0#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/1xjq0sxAcc — ON Sport (@ONsportEg) December 16, 2018