الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي‎

يبدأ النادي الأهلي المصري، وصيف البطل مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بعد ما يزيد بقليل على شهر واحد على خسارته في نهائي النسخة السابقة أمام الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي، صاحب الرقم القياسي بـ 8 ألقاب، مع جيما إبا جيفار الأثيوبي، غدًا الجمعة، في ذهاب الدور الثاني للبطولة التي ستقام لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى مايو تماشيًا مع موسم البطولات في أوروبا وشمال أفريقيا بدلًا من موعدها التقليدي القديم على مدار العام الميلادي.

وقال محمد يوسف مدرب الأهلي لموقع النادي على الإنترنت:”هدفنا بدء البطولة بقوة ولا بديل عن هز شباك الفريق الأثيوبي بأكبر عدد من الأهداف لتسهيل مهمتنا في مباراة العودة”.

وفقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق منصبه بعد الهزيمة أمام الترجي 0/3 في إياب النهائي ثم الخروج من كأس العرب للأندية على يد الوصل الإماراتي في الأسبوع التالي.

وأضاف يوسف، الذي قاد الأهلي لـ 3 انتصارات متتالية في الدوري المصري الممتاز بعد استئناف مشواره المحلي عقب نهائي النسخة الماضية: “طالبت اللاعبين بالتركيز الشديد، وعدم الاستهانة ببطل أثيوبيا، وعدم الانشغال أو التفكير في أي أمور أخرى خاصة بالدوري المحلي”.

ويدخل الأهلي المباراة بقائمة طويلة من المصابين تضم الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي، وسعد سمير، وعلي معلول، والمهاجمين صلاح محسن، والنيجيري جونيور أجايي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدً الجمعة، على استاد برج العرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي ومنافس الأثيوبي حصريًا على قناة Al Ahly TV.

قناة الأهلي تبث مباراة جيما الإثيوبي حصريًا.. غدًاhttps://t.co/QedZHHW8Dk pic.twitter.com/IuS6x8cIta — Al Ahly SC (@AlAhly) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وفي مباريات أخرى، يخوض اتحاد طنجة بطل المغرب مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام شبيبة الساورة الجزائري بعد غدٍ السبت، بينما يستضيف ممثل المغرب الآخر الوداد، بطل 2017، جراف دي دكار السنغالي في ذهاب الدور الثاني.

ويلعب الأفريقي التونسي ضد الهلال السوداني في مواجهة عربية خالصة أخرى يوم الأحد، حيث يلتقي أيضًا أهلي بنغازي الليبي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بطل 2016، والإسماعيلي المصري مع كوتون سبور الكاميروني.

وسيقود الإسماعيلي، الفائز باللقب العام 1969، لاعبيه السابقين محمد محسن أبوجريشة، وأحمد قناوي، عقب استقالة المدرب جورفان فييرا بعد الخروج من كأس العرب على يد الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح يوم الثلاثاء.

وغدًا الجمعة يلعب النصر الليبي ضد هورويا الغيني الذي بلغ دور المجموعات في النسخة الماضية، ويلتقي شباب قسنطينة الجزائري مع فايبرز الأوغندي الذي أطاح بالمريخ السوداني من الدور السابق.