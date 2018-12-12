هل يتم تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا؟

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والإيطالي أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية المحترفة يناقشان تغيير موعد لقاءات دوري أبطال أوروبا، ليصبح في نهاية الأسبوع.
وبحسب الصحيفة الألمانية فالأندية الأوروبية المحترفة واليوفا يرغبان في تغيير موعد لقاءات دوري الأبطال لنهاية الأسبوع؛ للحصول على إيرادات إضافية وكبرى من النقل التلفزيوني والوصول لأسواق في شرق آسيا.
وفي حال تغيير موعد اللقاءات لنهاية الأسبوع، سيتم إجراؤها بعد منتصف اليوم بدل بداية الليل وهو ما يمنح اليويفا الاستفادة من السوق الصيني الذي يجد صعوبة حاليًا في الاستفادة منه؛ لكون بداية اللقاءات الحالية تصادف الرابعة صباحًا في الصين.
واقترحت رابطة الأندية الأوروبية المحترفة تقليص عدد أندية الدوريات المحلية؛ لتفسح المجال للعب لقاءات دوري أبطال أوروبا في نهاية الأسبوع.
كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في زيادة لقاءات الأندية الكبرى من خلال تقليص عدد المجموعات لـ4 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق؛ لتستفيد أكثر من عائدات النقل التلفزيوني.
وبحسب صحيفة “بيلد” فرابطة الدولي الألماني تعرف الخطة الجديدة وتعارضها.