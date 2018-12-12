هل يتم تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا؟

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرغب في زيادة لقاءات الأندية الكبرى من خلال تقليص عدد المجموعات لـ4 مجموعات كل مجموعة تضم 8 فرق لتستفيد أكثر من عائدات النقل التلفزيوني.