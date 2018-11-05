مباراة الترجي ضد الأهلي.. رئيس الاتحاد التونسي: حكم الفيديو أخبر مهدي عبيد بعدم صحة ركلتي الجزاء

ما زالت تبعات مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضي، باستاد برج العرب بالإسكندرية تلقي بظلالها على الساحة الرياضية الأفريقية، إذ كشف وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي (الكاف) أقر بأن حكم الفيديو المساعد أخبر حكم مباراة النهائي بأن ركلتي الجزاء الممنوحتين للفريق المصري غير صحيحتين.

وقال الجريء للتلفزيون التونسي الرسمي، إن (الكاف) يقر بأن حكم تقنية الفيديو المساعد أصر في إخطاره للحكم الجزائري مهدي عبيد شريف، بأن ركلتي الجزاء الممنوحتين للأهلي خاطئتين وأن الركلة الثانية كانت مسبوقة بخطأ.

وأوضحت لقطات فيديو كيف أن اللاعب المغربي وليد أزارو سدد لكمة لمدافع الترجي شمس الدين الذوادي قبل حصول خطأ داخل منطقة الجزاء.

وأضاف: “مع ذلك أصر الحكم على احتساب ركلة الجزاء عبر الإصرار على عدم الاستماع إلى الملاحظات. في تقديرنا فإن الحكم ارتكب أخطاء جسيمة أثرت على نتيجة المباراة وستكون لها تبعات نحو مباراة الإياب”.

وكان مدرب الترجي معين الشعباني، قال عن مباراة برج العرب، إن الحكم الجزائري قام بتوجيه إنذارات ممنهجة للاعبين شمس الدين الذوادي وفرانك ليكونا خارج الخدمة في مباراة رادس، يوم الجمعة المقبل.

وشدد الجريء: “طالما هناك إقرار بوجود أخطاء جسيمة ارتكبت من الحكم فقد طالبنا برفع جميع العقوبات الإدارية التي صدرت ضد اللاعبين من الجانبين”.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه ستجرى إعادة مشاهدة اللقطات المعنية على أن يتم البت في هذه المسألة الاثنين من قبل الاتحاد الأفريقي.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا 3-1 على ملعب برج العرب مستفيدًا من ركلتي جزاء بعد لجوء الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وسط اعتراض كبير من لاعبي وجماهير الترجي.