هشام الخلصي يعتذر لجماهير النادي الأهلي المصري: “زلة لسان وخطأ غير مقصود” (فيديو)

قدّم الإعلامي التونسي هشام الخلصي، مقدم البرامج الرياضية عبر قناة بي إن سبورت، اعتذارًا رسميًا لجماهير النادي الأهلي، بسبب التغريدة التي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب لقاء الذهاب بين الترجي التونسي والمارد الأحمر، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخلصي خلال تصريحات تلفزيونية: “في البداية أقدم اعتذارًا لجماهير الأهلي، عن التغريدة التي كتبتها عقب لقاء الأهلي والترجي، كانت زلة لسان وخطأ غير مقصود”.

وأضاف: “كنت أقصد 3 نقاط من تغريدتي وهي الإثارة والحماس والكرة الجميلة في لقاء العودة يوم الجمعة القادم في استاد رادس، فقط هذا ما كنت أقصده، أنا شخص كسول بطبعي ولست نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا تأخرت في حذف التغريدة، ولكن بعدما شاهدت ردود الأفعال من الجماهير المصرية قررت حذف التغريدة، الأهلي سيكون في بلده الثنائي تونس، وإثارة المشاكل ليست في كرة القدم”.

وكتب الخلصي عبر تويتر عقب لقاء الأهلي والترجي: “ما عاش اللي يعتدي على الترجي الدولة قوي برجاله، ملعب رادس سيكون هذه المرة مسرحا لـ….. فانتظرونا”.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية قد هاجم هشام الخلصي بسبب التغريدة التي نشرها فور انتهاء مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.