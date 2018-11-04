“كاف” يكشف سبب عدم إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حتى الآن

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أسباب تأخر قرعة دوري أبطال أفريقيا 2019، وبطولة الكونفدرالية حتى هذه اللحظة.

“كاف” أعلن في وقت سابق، أن أمس السبت سيشهد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2018-2019، في العاصمة المغربية، الرباط، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى أصدر بيانًا رسميًا اليوم الأحد يوضح فيه سبب التأجيل.

وقال الكاف في بيان رسمي: “بعد اجتماع لجنة مسابقات الأندية يوم السبت في الرباط، يوم 3 نوفمبر من عام 2018، ونظرًا للحالة الاستثنائية بسبب الموسم الانتقالي وتغير مواعيد الأندية المشاركة في الكونفدرالية، سيتم اتخاذ القرار في وقت لاحق من قبل لجنة الطوارئ”.

وأضاف: “وبالإشارة لقواعد الكونفدرالية، لا يحق لأي اتحاد المشاركة بأكثر من فريقين في البطولة، حتى لو كان حامل لقب البطولة بطلًا للكأس المحلي، أو ثالث الدوري المحلي، فسيمثل الاتحاد فريقًا آخر بجانب البطل فقط”.

وتابع الكاف في بيانه: “البطولة الانتقالية 2018-2019، سيُلعب الدور التمهيدي فيها قبل نهائي البطولة الجارية، إذ سيقام أحد أيام 30 ديسمبر، 1 و2 نوفمبر، بطل الكونفدرالية 2018 الذي سيكون أحد فريقي فيتا كلوب الكونغولي أو الرجاء المغربي، وبالتالي لن تُعرف هوية البطل قبل الأدوار التمهيدية”.

واختتم “كاف” بيانه قائلًا: “هذا الوضع الاستثنائي ستتم إحالته إلى لجنة الطوارئ من أجل اتخاذ القرار اللازم”.

يذكر أن الرجاء المغربي ودع كأس العرش المغربي من نصف النهائي، كما أنهى الدوري في الموسم المنصرم في المركز السادس، وهذا يعني أن مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل، مرهونة بتتويجه باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي.