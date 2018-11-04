تقارير تونسية.. “كاف” يوقف مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي ويحرمه من كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن قرارًا صدر بالفعل بتوقيع عقوبة على مهدي بن عبيد، حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أقيم بين الفريقين في استاد برج العرب.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب الدور النهائي للبطولة القارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشروق التونسية”، فإن الاتحاد الأفريقي وقَّع عقوبة على بن عبيد بتجميد نشاطه، وحرمانه من المشاركة في مونديال الأندية.

وأثار الحكم جدلًا كبيرًا؛ بعد احتسابه ركلتي جزاء للأهلي مشكوك في صحتهما، عقب احتكامه لتقنية الفيديو.

وأضاف تقرير الصحيفة، “ويذكر أن اتحاد الكرة التونسي طالب إثر اجتماعه العاجل، السبت الـ3 من نوفمبر 2018، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمعاقبة الحكم الجزائري، ولاعب الأهلي المصري وليد أزارو”.

ملعب رادس

إلى ذلك، سيواجه النادي الأهلي المصري 60 ألف مشجّع تونسي في موقعة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل.

وعقد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء اجتماعًا مغلقًا مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية؛ لتمكين الترجي التونسي من الاستفادة من طاقة الاستيعاب القصوى لملعب رادس، أضخم الملاعب التونسية.

وتصل طاقة استيعاب مدرجات الملعب، الذي دُشّن في السادس من يوليو/تموز سنة 2001، إلى 60 ألف متفرج، تضمّ منصة شرفية تتسع لسبعة آلاف شخص، ومنصة للصحفيين بها ثلاثمائة مكتب.

وسجل ملعب رادس، الذي يلقّب بدرة المتوسط، طاقة استيعابه القصوى وقدرها 60 ألف متفرج في مناسبتين فقط، أولهما في نهائي كأس الأُمم الأفريقيّة بفبراير 2004 بين تونس والمغرب، والثانية في مايو/أيار 2008 في مباراة النادي الأفريقي والترجي الجرجيسي لحساب الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.

ورغم تجنّب السلطات التونسية منح هذه التراخيص عادة لدواع أمنية، أشار المسؤولون الحكوميون إلى استعداد الوزارة الكامل لتلبية هذا الطلب، مؤكدين أن عددًا استثنائيًا من عناصر الأمن سيتولون تأمين هذا العرس الكروي.

وتسود قناعة في الأوساط التونسية، الرسميّة وغير الرسمية، بأن الترجي قد تعرض لظلم كبير في القاهرة، من قبل لجنة التنظيم خارج الملعب، ومن الحكم مهدي عبيد شارف داخل المستطيل الأخضر.

وعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا، مساء السبت؛ بسبب ما اعتبره الناطق الرسمي حامد المغربي، “فضيحة تحكيمية رافقت مباراة الذهاب بملعب برج العرب”.

وطالب أعضاء الاتحاد في بيان رسمي، بمعاقبة حكم المباراة، وحرمان المغربي وليد أزارو من خوض مباراة الإياب؛ بعد ثبوت عدم احترامه للميثاق الرياضي، وتعمّده تمزيق قميصه والاعتداء بالعنف على لاعب من الترجي التونسي، وفق نص البيان.