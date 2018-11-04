أول رد من النادي الأهلي المصري على شكوى الاتحاد التونسي ضد حكم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ردَّ النادي الأهلي المصري، على الشكوى التي تقدَّم بها الاتحاد التونسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد مهدي عبيد، حكم مباراة الفريق أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي قدَّم مباراة كبيرة ولا ينتظر مساعدة أحد لأنه أكبر أندية أفريقيا”.

وأضاف: “مهدي عبيد لم يجامل الأهلي ولم يظلم الترجي، المباراة كانت صعبة بالفعل لكنه أدارها على أعلى مستوى”.

وتابع: “لاعبو الأهلي قدَّموا أداءً أكثر من رائع، واستحقوا الفوز عن جدارة، ويسعون لتكرار فوزهم في مباراة الإياب بتونس وحصد اللقب الأفريقي”.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل الأحمر هدفين من ركلتي جزاء تسببتا في جدل واسع، بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو التي أثارت الشكوك في مدى صحة قراراته، إلا أنه صمم على احتساب الركلتين.

وكان الاتحاد التونسي تقدَّم بشكوى ضد حكم المباراة، كما طالب بإيقاف وليد آزارو مهاجم الأهلي بداعي تمزيق التيشيرت الخاص به ليتحايل على الحكم في ركلة الجزاء الثانية المحتسبة للقلعة الحمراء.

ومن جانب آخر، طالب عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأهلي بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو، إذا ثبت تعمّده تمزيق قميصه أمام الترجي التونسي لخداع حكم المباراة.

وقال شطة في تصريحات تلفزيونية: “أزارو لا يستحق اللعب في النادي الأهلي، إذا تيقنت إدارة النادي من خداعه للحكم بتمزيق القميص”.

وتابع: “من الوارد أن تكون هذه اللقطة في مباراة أخرى أو بعد احتساب ركلة جزاء للترجي التونسي، يتحتم على الأهلي التحقيق في هذا الموضوع والتيقن منه”.

واختتم شطة: “من الوارد فرض عقوبة على أزارو من الاتحاد الأفريقي إذا تواجدت لقطة تمزيق القميص في شريط المباراة الأصلي، أما إذا كانت غير موجودة به فستكون شكوى الترجي بلا أي قيمة”.

فرانس فوتبول

من جانبها، علقت المجلة الفرنسية الشهيرة “فرانس فوتبول” على أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقالت المجلة إن الجميع كان ينتظر قمَّة قارية في المباراة النهائية، لكنها تحولت إلى قمَّة الرداءة الكروية، التي ترجع الكرة الأفريقية سنوات.

وأضافت: “ما حدث في المباراة يثير الشكوك حول قدرة رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد على إحداث التغيير في القارة السمراء”.

وتابعت: “حكم المباراة يشاهد الكرة ويتخذ قرارًا خاطئًا رغم سهولة الحالة بطريقة تثير الدهشة؛ ما يوضّح أن الأهلي المصري كأنه يسرق المباراة من منافسه الترجي التونسي”.

وسخرت “فرانس فوتبول” من مشهد تمزيق وليد أزارو قميصه للحصول على ركلة جزاء، وهو ما حدث بالفعل باحتساب الحكم مهدي عبيد ضربة جزاء والإصرار على قراره حتى بعد اللجوء لتقنية الـ”VAR”.

وأوضحت المجلة: “تقنية الفيديو لم تغيّر من قرار الحكم أي شيء، والأسوأ من ذلك أن عبيد لم يشاهد من خلال VAR ضرب أزارو للمدافع التونسي دون كرة قبل احتساب الركلة ليتغاضى عن عقوبته إداريًّا، وبعدها قام بتمزيق قميصه في مشهد تمثيلي رائع يمكنه من دخول السينما المصرية وبطولة أحد أفلام المخرج يوسف شاهين”.

وتابعت: “بعد ركلتي الجزاء التي حصل عليهما الأهلي أمام ملايين المتابعين للمباراة، من الصعب التحدث عن فنيات كرة القدم، لأن احتساب عبيد للركلتين أثر بدرجة كبيرة على نتيجة المباراة”.

ظهير الجونة

إلى ذلك، كشف نادي الجونة المصري، عن اهتمام فريقي الأهلي والزمالك، بضم الكاميروني جوزيف أنغويم، ظهير أيسر الفريق.

وقال نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي والزمالك يريدان التعاقد مع أنغويم، المتألق مع فريقنا في مباريات الدوري، حيث يرغبان في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير”.

وأضاف شوقي: “نرحب برحيل اللاعب في شهر يناير، إذا تقدم أحد الناديين بعرض مادي كبير للحصول على خدماته، خاصة أنه يقدم مستوى رائعًا مع الجونة هذا الموسم”.

وتابع: “كما لا بد أن يتوافر لدينا لاعب بديل للظهير الكاميروني، في حالة رحيله، وقد يتم الأمر عن طريق صفقات تبادلية، كرة القدم أصبحت استثمارًا وهكذا تتم الأمور”.

وأردف: “إذا طلب اللاعب رأيي الشخصي في رحيله، فسأنصحه بالانتظار لنهاية الموسم الكروي في الصيف المقبل، وليس في شهر يناير”.

وعن مستقبل رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، مع ناديه الحالي، خاصة أنه وكيل أعماله، قال نادر: “رمضان مستمر مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، وحينها سيتم النظر في العروض المقدَّمة له وسنقرر مع مجلس إدارة النادي إمكانية بقائه أو رحيله”.