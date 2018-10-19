غانا تلغي مشاركة أنديتها بدوري أبطال أفريقيا وكأس “الكونفدرالية” 

قررت لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الجمعة، عدم مشاركة أندية غانية في الموسم المقبل من بطولتي دوري الأبطال الأفريقي وكأس “الكونفدرالية“.

وأفاد الموقع الإلكتروني للاتحاد المحلي، أن ناديي “ناديا ميدياما” و”أشانتي جولد” طلبا المشاركة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب، على اعتبار تصدر الأول ووصافة الثاني للدوري قبل إلغائه.

لكن اللجنة رفضت وقررت الاعتذار عن المشاركة بشكل استثنائي، في البطولتين اللتين تنطلقان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتدير اللجنة شؤون اللعبة، بعد حل الاتحاد بسبب فضيحة فساد لم يستكمل الدوري المحلي بسببها.

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف نشاط الاتحاد الغاني، بعد حله من قبل حكومة البلاد، قبل أن يتراجع بعد تعيين لجنة تسيير أعمال بصفة مؤقتة، حتى تقام انتخابات تأتي بمجلس جديد لإدارة الاتحاد.

وتوقف الدوري في يونيو/ حزيران الماضي بعد انتصافه، وتصدر ميدياما وأشانتي جولد للترتيب بنفس رصيد النقاط 27.