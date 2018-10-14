صلاح محسن جاهز لقيادة النادي الأهلي المصري ضد وفاق سطيف

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة باتريس كارتيرون، مفاجأة سعيدة قبل مواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن استعاد جهود صلاح محسن، مهاجم الفريق.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات صحافية: “حالة صلاح محسن في تحسن كبير، واللاعب يشارك في التدريبات وفقًا لبرنامج خاص يخضع له خلال هذه الفترة، لتجهيزه بنسبة 100% للتواجد بقوة في المران والمشاركة في المباريات الرسمية”.

وأضاف: “صلاح سيكون متواجدًا مع الفريق خلال رحلة السفر للجزائر، ولن يكون هناك أي عائق من الناحية الطبية يمنعه من السفر مع الفريق، استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف”.

وكان صلاح محسن اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن التواجد مع المنتخب الوطني والمشاركة في المران الجماعي مع فريق الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الـ23 من الشهر الجاري. وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 2-0.

ومن جانب آخر، فشلت جلسات محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، مع مؤمن زكريا لاعب الفريق، لإقناعه بتجديد عقده لمدة موسمين جديدين، إذ ينتهي عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

ولم يتوصل فضل لأي تطورات جديدة في ظل تمسك اللاعب بمعاملته كفئة أولى مثل باقي زملائه الكبار في الفريق، خاصة أنه تحمل الكثير في عقده الأول، واشترط الحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم مثل باقي زملائه، 3 ملايين مثبتة في العقد و5 ملايين بعقد إعلانات، في الوقت الذي عرض فضل 5 ملايين جنيه فقط.