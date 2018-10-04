رسميًا.. استخدام تقنية VAR في نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تطبيق تقنية الفيديو VAR في نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وقال عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، في تصريحات صحفية: “هذه لحظة تاريخية لكرة القدم الإفريقية، الكاف كان الاتحاد الأول الذي يستخدم تقنية الفيديو وذلك في بطولة السوبر، والآن نحن سعداء بالمضي قدمًا وتطبيقها في بقية البطولات”.

وأضاف: “استخدام تقنية الفيديو “VAR” في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، هو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقتين”.

وكانت تقنية الفيديو قد ظهرت في لقاء السوبر الأفريقي بين الوداد الرياضي المغربي ومازيمبي في الموسم الماضي، ولكنها لم تظهر في دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية في شرم الشيخ، والذي أقيم في نهاية الشهر الماضي، الموافقة على استخدام تقنية الفيديو في نهائي الأبطال والكونفدرالية في النسخة الحالية.

وقرر الاتحاد الإفريقي عقد دورة تدريبية في القاهرة، في الفترة ما بين 24 و29 من شهر أكتوبر الحالي، لـ 12 حكمًا من حكام الصفوة؛ من أجل التعرف على تقنية الفيديو.