المصري البورسعيدي يتعادل سلبيًا مع فيتا كلوب في ذهاب دور الـ4 بـالكونفيدرالية

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للتأهل إلى المباراة النهائية يحتاج المصري للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية.