المصري البورسعيدي يتعادل سلبيًا مع فيتا كلوب في ذهاب دور الـ4 بـالكونفيدرالية

تعادل فريق المصري البورسعيدي، مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سلبيًا في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).
حاول المصري استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وهاجم المنافس الكونغولي الذي مال أداؤه للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث استمر مسلسل إضاعة الفرص من الجانبين لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويتأجل حسم التأهل للنهائي في لقاء العودة.
وللتأهل إلى المباراة النهائية، يحتاج المصري للفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بجمهورية الكونغو الديمقراطية.