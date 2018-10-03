علي معلول خارج النادي الأهلي المصري حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.. وتأجيل لقاء الداخلية

يغيب علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، عن صفوف القلعة الحمراء، حتى نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب بالأمس في لقاء وفاق سطيف الجزائري.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الأهلي لمدة قد تصل إلى شهرين، بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ما يعني عدم لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في حالة تأهل الفريق لهذا الدور.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي في تصريحات صحفية: “علي معلول خارج صفوف الفريق حتى نهاية بطولة إفريقيا، لقد أثبتت الأشعة إصابته بمزق في العضلة الضامة، وقد تصل مدة الغياب إلى شهرين”.

وعن صلاح محسن قال الطبيب: “اللاعب تعرض لشد في العضلة الأمامية، ويغيب عن الفريق لمدة أسبوعين للتأهيل والعلاج، أما حسام عاشور فسيعود لصفوف الفريق، قبل لقاء العودة أمام وفاق سطيف، في نصف نهائي دوري الأبطال”.

من جانب آخر، قرر اتحاد الكرة المصري تأجيل لقاء الأهلي والداخلية الذي كان مقررًا له 15 أكتوبر، والمؤجل من الأسبوع الخامس للدوري، لموعد يحدد لاحقًا.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في تصريحات صحفية: “تم تأجيل اللقاء بعد تدخل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والتأكيد على أهمية مباراتي المنتخب الأولمبي أمام الإمارات، المقرر لهما يومي 12 و15 أكتوبر من الشهر الجاري، في إطار الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2002.

وأضاف حسين: “الأهلي سيعاني بعد ذلك من ضغط المباريات، عقب نهاية مشواره في بطولة إفريقيا، وقد يخوض مباراة كل 48 ساعة”.