النادي الأهلي المصري يهزم وفاق سطيف في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز النادي الأهلي المصري هدفين في الشوط الأول ليهزم ضيفه وفاق سطيف الجزائري 2-صفر في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ووضع وليد سليمان الأهلي في المقدمة بضربة رأس رائعة في الدقيقة 23 إثر تمريرة متقنة من أحمد حمودي بينما ألغى الحكم هدفًا للمغربي وليد أزارو بداعي التسلل.

لكن قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق أضاف إسلام محارب الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تجاوزت شباك الضيوف.

وألغى الحكم هدفًا للبديل مؤمن زكريا في الشوط الثاني بداعي التسلل ليصبح الأهلي بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة في الجزائر يوم 23 من الشهر الحالي.

وللتأهل إلى النهائي، يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب الذي سيقام بالجزائر.

فيما يحتاج وفاق سطيف الذي سيخوض لقاء الإياب على ملعبه ووسط جمهوره يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالفوز بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية.

دخل الأهلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 24 عندما تلقى وليد سليمان كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك مسجلًا الهدف الأول.

وتواصل الضغط من جانب الأهلي ونجح إسلام محارب في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 42 ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتواصلت الهجمات والفرص الضائعة من جانب لاعبي الأهلي خلال شوط المباراة الثاني، دون فاعلية هجومية من وفاق سطيف لتقليص النتيجة لتنتهي المواجهة بفوز الفريق المصري بهدفين دون رد.