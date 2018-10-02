ظهور علاء مبارك في مباراة الأهلي ووفاق سطيف

ظهر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك في مباراة الأهلي المصري وضيفه وفاق سطيف الجزائري في جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد أيضًا عماد متعب، مهاجم الأهلي المعتزل مؤخرًا، لمساندة فريقه السابق، كما حضر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتسبب الحضور الجماهيري الضعيف في استياء مراقب المباراة بجانب مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، خاصة أنه لا يتخطى 3 آلاف مشجع وهو ما لا يتناسب مع قيمة المباراة في نصف نهائي البطولة.

وأصبح ملعب السلام مهددًا بسحب الرخصة الدولية بسبب الحضور الجماهيري الضعيف، وعدم حضور 75% من سعة الاستاد وفقًا لاشتراطات الكاف.