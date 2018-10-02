أهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. وليد سليمان وإسلام محارب يتقدمان للفريق المصري (فيديو)

أحرز وليد سليمان الهدف الأول للأهلي أمام وفاق سطيف في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي جمعتهما على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومن جملة منظمة للنادي الأهلي طبق الأصل من الهدف المُلغى بعد عرضية من حمودي من الجهة اليمنى حولها وليد سليمان برأسية قوية رائعة مرت على يمين الحارس الذي اكتفى بالمشاهدة.

وفي الدقيقة 42 سجل إسلام محارب الهدف الثاني للفريق المصري.

ودخل الأهلي لقاء الليلة مُتسلّحًا بعدة عوامل أبرزها النتائج الجيدة التي يُحققها الفريق محليًا وعربيًا وأفريقيًا، فقد فاز المارد الأحمر في آخر مباراتين بنتيجة كبيرة، حيث فاز على حورويا الغيني برباعية نظيفة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ثم فاز على النجمة اللبناني بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ32 للبطولة العربية في بيروت، كما يتسلّح بطل مصر بعاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة.

في المقابل، يتطلع بطل الجزائر لتحقيق نتيجة جيدة أمام المارد الأحمر الليلة، خاصة أنه يملك هو الآخر خبرات جيدة، ولاعبين قادرين على التتويج ببطولة أفريقيا، واستعد المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق جيدًا لمواجهة الليلة من خلال التدريب ثلاث مرات في القاهرة.