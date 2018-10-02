القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا‎

يصطدم النادي الأهلي المصري بنظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي لقاء الليلة مُتسلّحًا بعدة عوامل أبرزها النتائج الجيدة التي يُحققها الفريق محليًا وعربيًا وأفريقيًا، فقد فاز المارد الأحمر في آخر مباراتين بنتيجة كبيرة، حيث فاز على حورويا الغيني برباعية نظيفة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، ثم فاز على النجمة اللبناني بأربعة أهداف لهدف في إياب دور الـ32 للبطولة العربية ببيروت، كما يتسلّح بطل مصر بعاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة.

في المقابل، يتطلع بطل الجزائر لتحقيق نتيجة جيدة أمام المارد الأحمر الليلة، خاصة أنه يملك هو الآخر خبرات جيدة ولاعبين قادرين على التتويج ببطولة أفريقيا، واستعد المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق جيدًا لمواجهة الليلة من خلال التدريب ثلاث مرات في القاهرة.

وطالب المدرب المغربي للفريق الجزائري لاعبيه بنسيان الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام شبيبة القبائل بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب “8 مايو” بولاية “سطيف الجزائرية، ضمن منافسات الدوري الجزائري.

ويستحوذ الصدام العربي بين الأهلي والوفاق على اهتمامات المتابعين؛ خاصة أن الفريقين سبق لهما التتويج بالبطولة الأفريقية ويحلمان باستعادة اللقب القاري.

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما سيتم نقلها عبر قناتي النيل للرياضة والثانية على التلفزيون المصري لكن عبر البث الأرضي.