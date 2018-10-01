مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. إدارة الأحمر تشكل لجنة طوارئ لحل أزمة الجماهير

شكّل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، لجنة طوارئ؛ لحل أزمة منع جماهير فريقه من حضور مباراة وفاق سطيف الجزائري، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”: “حالة من الارتباك داخل النادي حاليًا بعد قرار الأمن بمنع الجماهير العادية من حضور مباراة وفاق سطيف الجزائري، وقرر الخطيب تشكيل لجنة طوارئ لحل الأزمة؛ لأنها تهدد مستقبل الفريق في بطولة أفريقيا”.

وأضاف: “على الفور أجرى مسؤولو الأهلي اتصالات رفيعة المستوى، اليوم، مع نظرائهم في وزارة الداخلية؛ لإنهاء الأزمة، خاصة أن النادي باع 5 آلاف تذكرة للجماهير العادية، ما سيسبب أزمة كبيرة غدًا أمام استاد السلام، خاصة أن الجماهير الحاملة للتذاكر لن تتراجع عن حضور المباراة.

وأضاف المصدر: “الأهلي بات مهددًا بخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الصعود، خارج مصر، إذا تم سحب رخصة ملعب السلام من النادي، في حال عدم الالتزام بحضور جماهيره بنسبة 75% من سعة الاستاد الرئيسية، كما حدث بعد سحب رخصة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفي ظل وجود إصلاحات في استاد القاهرة”.

وتابع: “الأهلي يستغل هذا الأمر من أجل إجبار وزارة الداخلية على التراجع عن قرار منع الجماهير العادية، خاصة أن نقل النهائي خارج مصر سيشوه صورة البلاد أمام وسائل الإعلام الإفريقية والعالمية، ويعطي صورة غير صحيحة عن الأوضاع الأمنية في البلاد”.

وأردف: “إدارة الأهلي ستصعّد الأمر لرئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية، في حالة الفشل في إقناع وزارة الداخلية بالتراجع عن قرارها”.