موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي المصري بنظيره وفاق سطيف الجزائري، مساء غدٍ الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، على استاد السلام.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بانتصاره الكبير على النجمة اللبناني بالبطولة العربية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى دور الـ16 بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة تعادلًا سلبيًا، كما يحتل الفريق المركز السابع برصيد 11 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة من شأنها أن تضعه على صدارة الدوري المصري.

وكان الأهلي صعد كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، والتي كانت تضم معه الترجي التونسي صاحب الوصافة وكلًا من كامبالا سيتي وتاونشيب رولرز.

ويأخذ لقاء الأهلي والوفاق، الطابع الثأري، إذ يرغب الفريق المصري في رد اعتباره لخروجه من نظيره الجزائري في الدور ذاته بنسخة البطولة عام 1988 بركلات الترجيح، ليستكمل سطيف، طريقه بنجاح ويتوج بلقبه الأفريقي الأول.

وبرهن الأهلي، عن عزمه الأكيد لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، بعدما حقق أكبر انتصار في مباريات دور الثمانية، عقب فوزه 4-0 على حوريا كوناكري الغيني، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وعقب حصول الأهلي على نقطة وحيدة فقط في أول جولتين بمرحلة المجموعات، وتأزم موقفه بالمجموعة الأولى، جاء كارتيرون ليعيد البريق للفريق ويقوده نحو صدارة المجموعة، وكذلك الصعود إلى المربع الذهبي.

وقاد كارتيرون، الأهلي في 6 مباريات بالبطولة، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، ولم تهتز شباكه سوى في مباراة وحيدة فقط.

في المقابل، يسعى الوفاق، لمواصلة مغامرته في البطولة، حتى ولو كان على حساب نادي القرن في أفريقيا، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها، بعدما أطاح بالوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) في دور الثمانية.

ويأمل الوفاق في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، أملًا في تسهيل مهمته بلقاء العودة، الذي سيجرى في الـ22 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأثار الوفاق قلق جماهيره، عقب خسارته أمام شبيبية القبائل، الخميس الماضي بالدوري الجزائري، في البروفة الأخيرة له قبل لقائه الأفريقي.

