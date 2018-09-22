القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا الغيني اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يصطدم النادي الأهلي المصري بنظيره حوريا الغيني، مساء اليوم السبت، على استاد السلام في القاهرة، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وحوريا، والتي أقيمت على ملعب 28 سبتمبر بين الفريقين، ويسعى الأحمر للفوز في الذهاب مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مباراة الأهلي وحوريا الفائز من لقاء الوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري، في دور نصف النهائي.

ويبحث عشاق المارد الأحمر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا الغيني، في دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وستُنقل المباراة مباشرةً عبر قناة “beIN sport 1” بتعليق أحمد الطيب، بالإضافة إلى القناة الثانية الأرضية وقناة النيل للرياضة عبر البث الأرضي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.