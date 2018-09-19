محمد الشناوي يزيد أعباء كارتيرون قبل مباراة الأهلي وحوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، صدمة جديدة، في مران، اليوم الأربعاء، الذي أقيم استعدادًا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي الصباحية، تعرض محمد الشناوي، حارس الفريق الأساسي، للإصابة ليغادر الملعب رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.

وتسببت إصابة الشناوي في توتر الأجواء داخل المران، خاصة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون الذي يعتمد بشكل أساسي على الحارس الدولي في حماية عرين القلعة الحمراء.

وينتظر كارتيرون تحديد مدى خطورة إصابة الشناوي، وموقفه من المشاركة في مباراة حوريا المقرر لها، السبت المقبل، على ملعب “السلام” بالقاهرة.

ويعاني الأهلي من إصابات عديدة بين صفوفه، خلال الآونة الأخيرة، حيث يغيب عن الفريق كل من جونيور آجايي ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة، في حين يواصل الثنائي ناصر ماهر وعمرو السولية التأهيل البدني للحاق بمواجهة حوريا كوناكري.

ويستضيف الأهلي فريق حوريا الغيني بملعب السلام، مساء يوم السبت المقبل، في لقاء الإياب ويحتاج الفريق المصري للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.