مقتل 5 في تدافع بعد مباراة أوغوستو الأنغولي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

قالت وزارة الرياضة في أنغولا إن “خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سبعة في واقعة تدافع حدثت بعد مباراة لكرة القدم، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا في العاصمة لواندا، يوم السبت”.

وقال شهود لـ”رويترز”، إن تدافعًا وقع عند خروج الجماهير من الاستاد بعد المباراة بين فريقي بريميرو أوغوستو الأنغولي ومازيمبي من جهورية الكونغو الديمقراطية؛ ما تسبب في وفاة البعض.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إنها تأسف على سقوط قتلى وإن المصابين خرجوا بالفعل من المستشفى.

15/09/18

Reports in Angola suggested at least 7 persons died after the #CAFCL quarter-finals game between CD 1° de Agosto and TP Mazembe following a stampede at the Estadio 11 de Novembero.

Others are injured and are responding to treatment at the hospital. pic.twitter.com/EVivxEjU6D

— Fareed Ander Herrera (@Fareed_herrera) September 16, 2018