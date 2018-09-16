بسبب النادي الأهلي.. الاتحاد المصري يؤجل مباراة الزمالك والمقاولون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، عن تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون العرب، في بطولة الدوري العام، بسبب إقامة مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الـ 22 من سبتمبر الجاري.

وقرَّرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الأسبوع الثامن بالدوري 24 ساعة، لتقام يوم الأحد الـ 23 من سبتمبر الجاري بدلًا من السبت.

جاء قرار اللجنة بناءً على خطاب الأمن بالموافقة على إقامة مباراة الأهلي وحوريا الغيني في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا باستاد السلام بدلًا من برج العرب، وهو ما اضطر اللجنة لتأجيل لقاء الزمالك والمقاولون 24 ساعة.

ووجه عامر حسين الشكر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكذلك إدارة نادي المقاولون والجهاز الفني بقيادة علاء نبيل على الموافقة على التأجيل حفاظًا على المسابقة واستقرارها.