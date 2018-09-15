مازيمبي الكونغولي يعود بتعادل سلبي من أنغولا بدوري أبطال أفريقيا 

تعادل فريق مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، سلبيًا مع مضيفه بريميرو دي أوجستو الأنغولي في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي مازيمبي الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه، ووسط جمهوره.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك، ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.‎