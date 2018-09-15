مواعيد أبرز مباريات اليوم في مختلف البطولات

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل، إذ تقام عدة مباريات في مختلف المسابقات الأوروبية والقارية والعربية.

وتقام، اليوم السبت، مباريات في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والألماني والسعودي والإماراتي وغيرها من المسابقات.

وفي دوري أبطال أفريقيا يلعب الترجي التونسي أمام مواطنه النجم الساحلي في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة الترجي والنجم على قناة beIN SPORTS HD 1.

ولحساب الدور ذاته يلعب بريميرو دي أوغوستو من أنغولا مع مازيمبي من جمهورية الكونغو، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الإمارات، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 7.

إلى الدوري الإنجليزي إذ يحل ليفربول ضيفًا على توتنهام على ملعب ويمبلي الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

كما يلعب تشيلسي أمام كارديف الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 1″.

ويلعب مانشستر سيتي ضد فولهام بالتوقيت الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

وفي التوقيت ذاته أيضًا يلعب آرسنال ضد نيوكاسل وتبث على قناة beIN SPORTS HD +1.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد واتفورد الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.

إلى الدوري الإسباني إذ يستضيف أتلتيكو مدريد منافسه إيبار، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

كما يلعب برشلونة على ملعب أنويتا ضد ريال سوسيداد الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، 14:15 بتوقيت القاهرة، 18:15 بتوقيت الإمارات، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت الإمارات، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وفي الدوري الإيطالي يستضيف إنتر ميلان منافسه بارما الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

كما يستضيف نابولي منافسه فيورنتينا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويلعب بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 5.

إلى الدوري السعودي إذ يلعب الهلال أمام الرائد، وتقام المباراة الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة وتبث على قناة KSA Sport 2.

في حين يلعب الاتحاد مع القادسية الساعة 20:45 وتبث على قناة KSA Sport 2.

إلى الدوري الإماراتي إذ يلعب العين أمام الظفرة الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة، والجزيرة أمام الفجيرة الساعة 16:40، في حين يلعب عجمان مع شباب الأهلي دبي الساعة 19:15.

وتبث مباريات الدوري الإماراتي على قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية.