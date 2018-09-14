هدف وفاق سطيف والوداد البيضاوي.. إيسلا داودي يتقدم للفريق الجزائري (فيديو)

تقدم إيسلا داودي مهاجم وفاق سطيف الجزائري بهدف لصالح فريقه في شباك الوداد المغربي، خلال مباراة الفريقين في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقابل داودي عرضية زميله الأرضية وأودع الكرة في شباك الفريق المغربي خلال الدقيقة 16.

ويحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب ربع مباريات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، على ملعب 8 مايو 1945.

ويسعى الوداد حامل لقب الموسم الماضي إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه لتسهيل مهمته في مباراة الإياب، كما يسعى وفاق سطيف لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحقق الوداد اللقب الموسم الماضي، بينما يعود آخر لقب لوفاق سطيف في البطولة القارية إلى نسخة 2014.

ولم يسبق أن لعب الفريقان في دوري أبطال أفريقيا، لكن وفاق سطيف فاز مرتين 1/0 في مباراتي نهائي دوري أبطال العرب 2008.