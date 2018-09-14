النادي الأهلي المصري يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا

تعادل الأهلي المصري مع مضيفه حوريا الغيني سلبيًا في ذهاب دور الثمانية (ربع النهائي)، لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وللتأهل إلى المربع الذهبي، يكفي الأهلي الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب، الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره.

جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الأهلي، حيث أحكموا سيطرتهم على مجريات المباراة منذ بدايتها، في الوقت الذي مال فيه أداء حوريا الغيني للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وأهدر المالي ساليف كوليبالي والمغربي وليد أزارو وناصر ماهر أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم للأهلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغيّرت الأمور في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو حوريا سيطرتهم في رحلة بحث عن هدف، محاولين استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحهم.

قابله اعتماد الأهلي على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة، وأهدر الثنائي أزارو وصلاح محسن فرصتين لتسجيل هدف الفوز، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.