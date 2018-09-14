القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحوريا اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي المصري لتحقيق فوز مريح على منافسه حوريا من غينيا اليوم الجمعة، لحساب ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتبث مباراة الأهلي وحوريا على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد الكواليني، ويديرها الحكم التونسي يوسف السرايري.

وتلعب المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ويأمل الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون في تحقيق فوز كبير، وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه، في ظل سعيه لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ آخر تتويج العام 2013.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم السبت المقل 22 سبتمبر.

والأهلي هو أكثر الأندية تحقيقًا لدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، منها 6 ألقاب بعد العام 2000.

في المقابل فإن الوصول على ربع نهائي البطولة هو أفضل إنجاز في تاريخ حوريا.