موعد مباراة الوداد البيضاوي ووفاق سطيف اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا على وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب ربع مباريات دوري أبطال أفريقيا، اليوم الجمعة، على ملعب 8 مايو 1945.

وتقام مباراة وفاق سطيف والوداد البيضاوي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 توقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناتي الجزائرية الأولى الأرضية، وbeIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وجواد بدّه.

ويسعى الوداد حامل لقب الموسم الماضي إلى تحقيق الفوز خارج ملعبه لتسهيل مهمته في مباراة الإياب، كما يسعى وفاق سطيف لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

وحقق الوداد اللقب الموسم الماضي، بينما يعود آخر لقب لوفاق سطيف في البطولة القارية إلى نسخة 2014.

ولم يسبق أن لعب الفريقان في دوري أبطال أفريقيا، لكن وفاق سطيف فاز مرتين 1/0 في مباراتي نهائي دوري أبطال العرب 2008.