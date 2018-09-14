موعد مباراة الأهلي وحوريا اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعود عجلة دوري أبطال أفريقيا إلى الدوران اليوم الجمعة، عندما تلعب مباراتان في دور ربع النهائي من المسابقة.

ويحل النادي الأهلي المصري ضيفًا ثقيلًا على حوريا من غينيا، في حين يلعب وفاق سطيف الجزائري أمام ضيفه الوداد المغربي حامل اللقب.

وتلعب المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد الكواليني، ويديرها الحكم التونسي يوسف السرايري.

وتقام مباراة الأهلي وحوريا على استاد سبتمبر في مدينة كوناكري عاصمة غينيا.

ويسعى الأهلي، وصيف الموسم الماضي، إلى تحقيق فوز مريح أمام منافسه، في مباراة تبدو سهلة على الورق، أمام فريق يصل إلى ربع نهائي المسابقة لأول مرة منذ تأسيسه.