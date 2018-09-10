تحديد مدة غياب مهاجم النادي الأهلي المصري.. ومحمود الخطيب يتمسك بموقفه في أزمة برج العرب

حدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري مدة غياب مروان محسن، المهاجم الدولي، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة مصر والنيجر.

وقال خالد محمود، طبيب القلعة الحمراء، في تصريحات نقلتها مواقع محلية: إن مروان محسن أصيب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية أثناء خوضه مباراة منتخب مصر أمام النيجر، والتي شهدت تسجيله الهدف الأول.

وأضاف طبيب الأهلي: “الإصابة ليست خطيرة، سيخوض فترة علاج وتأهيل، ومن المتوقع أن يستمر غيابه عن الملاعب مدة 3 أسابيع”.

من جانب آخر، أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، تمسكه بموقفه في أزمة خوض مباراة حوريا كوناكري الغيني في “برج العرب”.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن الخطيب جدد رفضه إقامة مباراة العودة بين الفريقين على ملعب “برج العرب”، مشيرًا إلى أن رئيس الأهلي يتمسك بإقامة اللقاء في القاهرة.

وتابع: “إدارة النادي الأهلي تريد إقامة المباراة على ستاد السلام، وفي حالة رفض الأمن سيتمسكون بخوضها على أي ملعب في القاهرة؛ من أجل حضور عدد كبير من الجماهير لمؤازرة الفريق في هذه المرحلة المهمة من دوري أبطال أفريقيا”.

يذكر أن الأهلي سيحل ضيفًا على حوريا، الجمعة المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يلتقيا مجددًا 22 سبتمبر، في لقاء العودة بمصر.