كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. الموعد والقنوات الناقلة

تجرى، مساء غد الاثنين، قرعة منافسات دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور مندوبي الأندية المتأهلة لهذه المرحلة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بمراسم قرعة البطولتين:

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى القرعة في السابعة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في مقر الاتحاد الأفريقي “كاف” بالقاهرة.. وتذاع القرعة عبر قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية.

الأندية المتأهلة في دوري الأبطال

تأهلت 8 أندية إلى دور ربع النهائي وهي الوداد المغربي حامل اللقب ووصيفه الأهلي المصري وثنائي تونس النجم الساحلي والترجي ووفاق سطيف الجزائري بجانب مازيمبي الكونغولي وحوريا الغيني وبريميرو دو أوغوستو الأنغولي.

وحملت 5 أندية اللقب القاري من قبل وهي الأهلي المصري والوداد المغربي والنجم الساحلي والترجي التونسيين ومازيمبي الكونغولي.

تصنيف القرعة

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لوائح منظمة لمنافسات أدوار خروج المغلوب بعدما تقرر إجراء قرعة أخرى لها.

وتم الاتفاق على 4 مواجهات بين الفرق متصدرة الترتيب بدور المجموعات وصاحبة المركز الثاني على أن يتم تجنيب أي فريق واجه الآخر في دور المجموعات.

ويشمل التصنيف الأول الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، بينما يضم التصنيف الثاني الترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري وحوريا الغيني وبريميرو دو أوغوستو الأنغولي، وبالتالي الأهلي سيتجنب مواجهة الترجي، والوداد يتجنب مواجهة حوريا ومازيمبي لن يواجه الوفاق، كما أن النجم لن يواجه بطل أنغولا.

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية يومي 14 و15 سبتمبر الجاري على ملاعب الفرق صاحبة المركز الثاني والإياب يومي 21 و22 من نفس الشهر على ملاعب الفرق المتصدرة.

قرعة الكونفدرالية

تجرى أيضًا قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنفس النظام والمواعيد أيضًا.

وصعدت 8 أندية لربع النهائي وهي الرجاء ونهضة بركان المغربيين والمصري واتحاد الجزائر وإنيمبا النيجيري ورايون سبورت الرواندي وكارا بطل الكونغو برازفيل وفيتا كلوب الكونغولي.

ويضم التصنيف الأول الرجاء ونهضة بركان واتحاد الجزائر وإنيمبا، ويضم التصنيف الثاني المصري وفيتا كلوب وكارا برازفيل ورايون سبورت.