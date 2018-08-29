الكونفدرالية الأفريقية.. المصري البورسعيدي يهزم الهلال السوداني والرجاء المغربي يسحق دوانا ستارز الغاني

أكد المصري البورسعيدي جدارته بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب فوزه 2-صفر على ضيفه الهلال السوداني في ختام مباريات المجموعة الثانية في دور الستة عشر اليوم الأربعاء.

ورفع المصري، الذي لم يخسر في ست مباريات خلال مشواره في المجموعة، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان المغربي الذي تغلب 2-1 على ضيفه يونياو دو سونجو من موزامبيق ليحافظ على صدارته للمجموعة.

وتذيل الهلال المجموعة بثلاث نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن يونياو دو سونجو.

ومنح محمد عبداللطيف (جريندو) التقدم للمصري بضربة رأس رائعة في الدقيقة 20 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

وأضاف مصطفى علي (مارسيلو) الهدف الثاني لأصحاب الأرض بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67.

وضمن المصري التأهل لدور الثمانية من الجولة الماضية وكان ينتظر حسم صدارة المجموعة مع منافسه نهضة بركان.

وفاة لاعب المصري الأسبق في المدرجات أثناء مباراة الهلال السوداني

وخلال المباراة توفى لاعب النادي المصري في حقبة الثمانينات أحمد متولي، أثناء تواجده في مدرجات استاد “بورسعيد”.

وكان متولي قد توجه إلى استاد بورسعيد اليوم، لمساندة فريقه القديم أمام الهلال السوداني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأثناء متابعته للمباراة، عانى أحمد متولي من صعوبة في التنفس ليلقى حتفه إثر أزمة قلبية حادة.

يذكر أن الراحل قد حضر العصر الذهبي للنادي المصري في ثمانينات القرن الماضي، ولعب بجوار العديد من نجوم الفريق البورسعيدي، أبرزهم إينو وجمال جودة ومسعد نور وأحمد مصطفى وغيرهم.

الرجاء يسحق دوانا ستارز بسداسية ويتصدر مجموعته بكأس الاتحاد الافريقي

من جهة أخرى سحق الرجاء البيضاوي المغربي ضيفه دوانا ستارز الغاني بسداسية دون رد اليوم الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وبهذا الفوز وهو الثالث له مقابل تعادلين وهزيمة واحدة انفرد الرجاء بصدارة المجموعة الأولى رافعًا رصيده إلى 11 نقطة ليتأهل لدور الثمانية مع فيتا كلوب الكونغولي.

وتراجع فيتا كلوب إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند عشر نقاط بعد خسارته في نفس التوقيت بثنائية دون رد أمام مضيفه أسيك ميموزا من ساحل العاج ثالث المجموعة برصيد تسع نقاط بينما تعرض دوانا ستارز للهزيمة الرابعة ليتذيل الترتيب.

وضغط الرجاء، الذي سانده أكثر من 30 ألف مشجع باستاد محمد الخامس وسط الدار البيضاء، وتمكن من افتتاح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق عبر الهداف محسن ياجور بعد عمل جيد من صانع اللعب عبدالإله الحافيظي.

وضاعف ياجور الغلة بعد ربع ساعة بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من الظهير عمر بوطيب.

وسجل زكريا حدراف الهدف الثالث في الدقيقة 30 بعد تمريرة من الحافيظي خلف المدافعين.

وأكمل سفيان رحيمي رباعية الشوط الأول في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من 22 مترًا.

وانضم المهاجم البديل محمود بنحليب لقائمة الهدافين بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من تحت الحارس جوردون إيبوا قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 82 بعد أن تبادل الكرة مع رحيمي ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف.