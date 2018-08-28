موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا‎

تحددت ملامح الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات، مساء الثلاثاء.

وبداية من النسخة الحالية للبطولة سيتغير نظام مواجهات دور الثمانية ونصف النهائي ليقام بطريقة القرعة بدلًا من مواجهات متصدر المجموعات مع الوصيف.

وتقام قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم 3 سبتمبر المقبل في القاهرة، ومعها تحديد مواجهات الدور نصف النهائي.

وجاءت الفرق التي تصدرت المجموعات الأربعة لدوري أبطال أفريقيا كالآتي: الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولي – الوداد المغربي – النجم الساحلي التونسي.

وبذلك يلعب الأهلي مع أحد فرق المركز الثاني وهم وفاق سطيف الجزائري – أول أغسطس الأنغولي – حوريا الغيني.

بينما لن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في دور الثمانية نظرًا لأن الفريقين لعبا معًا في المجموعات، ومن الممكن أن تكون هناك مواجهة أخرى بينهما في نصف النهائي أو النهائي بحسب القرعة التي ستجرى يوم 3 سبتمبر وأيضًا في حالة تخطي الفريقين دور الثمانية.

وجاء ترتيب الهدافين:

بين مالانغو نغيتا، مازيمبي الكونغولي (7 أهداف)

حميد أحداد، الدفاع الحسني الجديدي (7 أهداف)

المجموعة الأولى:

الأهلي (مصر) – كمبالا سيتي (أوغندا) (4-3)

تاونشيب رولرز (بوتسوانا) – الترجي الرياضي (تونس) (0-0)

الترتيب

1- الأهلي (13)

2- الترجي الرياضي (10)

3- كمبالا سيتي (6)

4- تاونشيب رولرز (3)

المجموعة الثانية:

مولودية العاصمة (الجزائر) – وفاق سطيف (الجزائر) (1-2)

مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الدفاع الحسني الجديدي (المغرب) (1-1)

الترتيب:

1- مازيمبي (12)

2- وفاق سطيف (8)

3- الدفاع الحسني الجديدي (6)

4- مولودية العاصمة (5)

المجموعة الثالثة:

ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – حوريا (غينيا) (0-0)

توغو بور (توغو) – الوداد البيضاوي (المغرب) (0-0)

الترتيب:

1- الوداد البيضاوي (12)

2- حوريا (9)

3- ماميلودي صن داونز (6)

4- توغو بور (4)

المجموعة الرابعة:

زيسكو يونايتد (زامبيا) – النجم الساحلي (تونس) (1-1)

بريميرو دي أوجوستو (أنغولا) – مبايان سوالوز (سوازيلاند) (2-1)

الترتيب:

1- النجم الساحلي (12)

2- بريميرو دي أوجوستو (9)

3- زيسكو يونايتد (6)

4- مبايان سوالوز (4)