النادي الأهلي المصري يحسم صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بفوز مثير على كمبالا سيتي (فيديو)

حسم النادي الأهلي المصري صدارة المجموعة الأولى في دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا بفوزه 4-3 على ضيفه كمبالا سيتي الأوغندي في ختام مباريات المجموعة اليوم الثلاثاء.

ورفع الأهلي، المتوج باللقب ثماني مرات في رقم قياسي، رصيده إلى 13 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن الترجي التونسي الذي تعادل سلبيًا على ملعب تاونشيب رولرز من بوتسوانا اليوم.

واحتل كمبالا المركز الثالث بست نقاط متفوقًا بفارق نقطتين عن تاونشيب رولرز.

وأحرز المغربي وليد أزارو، هداف الدوري المصري الموسم الماضي، ثنائية بواقع هدف في كل شوط بينما سجل المدافع المالي ساليف كوليبالي الهدف الثاني لبطل مصر في الدقيقة 51 واختتم صلاح محسن الرباعية في الدقيقة 70.