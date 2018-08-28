الوداد البيضاوي يتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا دون خسارة

تعادل الوداد البيضاوي المغربي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، سلبيًا مع مستضيفه توغو بورت في ختام مباريات المجموعة الثالثة في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وحافظ الوداد على سجله دون خسارة في 6 مباريات، وعزز صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات، ومثلها تعادلات، بعدما حسم تأهله لدور الثمانية منذ الجولة السابقة.

وحسم حورويا الغيني التأهل إلى دور الثمانية أيضًا بعد تعادله سلبيًا مع مستضيفه “ماميلودي صن داونز” الجنوب أفريقي، بطل نسخة 2016، الذي احتل المركز الثالث برصيد ست نقاط، بينما تذيل توغو بورت الترتيب برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

ولم يقدّم الوداد الذي غاب عنه ستة لاعبين أساسيين لأسباب مختلفة بين الإصابة والإيقاف، أداءً جيدًا في الشوط الأول، لكنه تطور نسبيًا في الثاني وسنحت له عدة فرص على مرمى أصحاب الأرض.

وسجل الوداد هدفًا في الدقيقة 67 عبر المهاجم البديل أيمن الحسوني إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من الظهير بدر كدارين، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبعدها بدقيقتين سدد أمين تيغزوي كرة ارتطمت بالعارضة قبل أن يعود الحسوني بعدها بدقيقة واحدة ويسدد أعلى المرمى.