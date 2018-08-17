ماذا قال كارتيرون وخالد بن يحيى بعد فوز النادي الأهلي المصري على الترجي في دوري أبطال أفريقيا؟

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي المصري، سعادته الكبيرة بالفوز 1/0 على الترجي التونسي، في دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب المباراة: “سعيد جدًا بالفوز على الترجي، والصعود رسميًا إلى ربع النهائي، وتصدر المجموعة، بعد أن كنا في وضع صعب في البداية”.

وأضاف كارتيرون “الفوز يبقى نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف التي نخوض فيها المباريات، سواء بسبب ضغط المباريات أو غياب بعض اللاعبين”.

وتابع كارتيرون “الأهلي يتحسن من مباراة لأخرى، الفريق خاض مباراة اليوم وهو يفتقد ثنائي مهم في التشكيل وهما حسام عاشور للإيقاف وجونيور أجايي للإصابة، الفوز على الترجي وحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي هدية لجماهير الأهلي”.

ومن جانبه قال خالد بن يحيى مدرب نادي الترجي: “كنا نريد الفوز بالمباراة والأهلي قدّم أداءً كبيرًا ودافع بقوة واستغل المرتدات، فخور بلاعبي فريقي الذين قدّموا أداءً كبيرًا رغم الهزيمة، وكان ينقصنا فقط الحظ لتسجيل الأهداف”.

وأضاف ” سنحاول تطوير نقاط الضعف التي ظهرت أمام الأهلي في الفترة المقبلة من أجل الأدوار القادمة، صدارة المجموعة مجرد أمور شكلية في وجود قرعة بداية من الدور المقبل، ولكن سنعمل على استعادتها في المباراة الأخيرة لدور المجموعات”.