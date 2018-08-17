هدف مباراة الأهلي والترجي.. وليد أزارو يستغل سذاجة الدفاع ويفتتح التسجيل (فيديو)

سجل المهاجم المغربي وليد آزارو الهدف الأول لناديه الأهلي المصري، في المباراة التي تجمعه مع الترجي التونسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف وليد آزارو بعدما استغل سذاجة مدافعي الترجي في التعامل مع الكرة، ليودع الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 32.

وحال حفاظ الأهلي على فوزه فإنه سيخطف صدارة المجموعة في حين يتراجع الترجي إلى المركز الثاني.

وتعادل الفريقان سلبيًا في القاهرة في الجولة الأولى من المجموعة.

ولم يحقق الترجي الفوز في الأهلي في آخر 8 مباريات