الكونفدرالية الأفريقية.. المصري البورسعيدي يتخطى نهضة بركان والرجاء المغربي يكتسح أسيك الإيفواري (فيديو)

اجتاز المصري البورسعيدي، ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق إسلام عيسى.

وكان يونياو دو سونجو بطل موزمبيق قد تعادل في وقت سابق اليوم مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر المصري ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن نهضة بركان، فيما جاء الهلال السوداني ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا يونياو دو سونجو برصيد نقطتين.

في نفس السياق تغلب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، الأحد، على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

أنهى الرجاء صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزها محمود بن حليب وزكريا حدراف (هدفين) في الدقائق 18 و27 و45.

وأضاف بن حليب الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 62 لتنتهي المواجهة بفوز الرجاء برباعية نظيفة.

وكان فيتا كلوب الكونغولي قد تغلب في وقت سابق اليوم على ادوانا ستارز الغاني بثنائية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر الرجاء الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن فيتا كلوب، فيما جاء أدوانا ستارز ثالثًا برصيد 4 نقاط، وأخيرًا أسيك برصيد 3 نقاط.

ويعد الصفاقسي التونسي أكثر فرق القارة تتويجًا بالبطولة بإجمالي 3 مرات، بفارق لقب واحد عن النجم الساحلي التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الأخير لقب النسخة الأخيرة.