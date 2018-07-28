النادي الأهلي المصري يعبر تاونشيب ويقترب خطوة من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

اقترب النادي الأهلي المصري اليوم السبت، خطوة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على مضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني بهدف نظيف، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 81، لتشهد معها هدف التقدم للأهلي عبر المالي ساليف كوليبالي.

هدف ⚽️ وأخيرا، ساليف كوليبالي يرتقي فوق الجميع وبرأسه يفتتح التسجيل في المباراة!#تاونشيب 0 #الأهلي 1#CAFCL pic.twitter.com/cNznh7BY67 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 28, 2018

وفشلت جميع محاولات الفريق البوتسواني في إحراز التعادل، لتنتهي المواجهة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وكان الترجي الرياضي التونسي قد حقق فوزًا في وقت سابق اليوم على كمبالا سيتي الأوغندي، بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة عينها.

بذلك، يتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، في حين يحتل كمبالا سيتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة عن تاونشيب رولرز البوتسواني.

ويعد الأهلي المصري أكثر الفرق تتويجًا في البطولة بإجمالي 8 مرات، بفارق 3 ألقاب عن مواطنه الزمالك ومازيمبي الكونغولي، ويحمل الوداد البيضاوي المغربي لقب النسخة الأخيرة.