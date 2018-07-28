الترجي التونسي يهزم كمبالا ويقترب من حسم تأهله في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

فاز فريق الترجي التونسي على كمبالا سيتي، اليوم السبت، بنتيجة 1-0، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيثم الجويني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

وأنهى كمبالا سيتي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد تشارلز لوكواجو حارس المرمى في الدقيقة 88.

دوري أبطال أفريقيا | كامبلا الأوعندي 0 × 1 الترجي التونسي | هدف الترجي الأول HD pic.twitter.com/Ir50XdOHgo — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 28, 2018

وبهذا الانتصار، رفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، واقترب بشدة من الصعود لدور الثمانية، فيما توقف رصيد كمبالا سيتي عند 3 نقاط في المركز الرابع (الأخير).

ويلتقي الأهلي مع تاونشيب رولرز في بوتسوانا بعد قليل في نفس الجولة، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويحتل تاونشيب المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويحتاج الترجي لفوز الأهلي على تاونشيب، ليكون الترجي قد ضمن التأهل لربع النهائي رسميًا.