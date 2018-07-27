مباراة الأهلي وتاونشيب.. مفاجأة سارة لبطل مصر قبل اللقاء الحاسم بدوري أبطال أفريقيا

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة باتريس كارتيرون، مفاجأة سعيدة قبل مواجهة نادي تاونشيب، بطل بتسوانا غدًا السبت، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبات وليد أزارو جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في لقاء تاونشيب بطل بتسوانا، بعد أن شارك في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم في ختام استعدادات الفريق للقاء.

وتخلّص أزارو، من آلام الحوض البسيطة التي حرمته من استكمال مران الفريق أمس، وانتظم في المران الذي أُقيم على الملعب الوطني في العاصمة البتسوانية، جابورون، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة تاونشيب المقرر لها السادسة من مساء غدٍ، السبت، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانب آخر، رفض باكا لاعب وسط الأهلي، الانتقال إلى أيّ نادٍ داخل الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء برحيل اللاعب.

وقال محمد فضل مدير لجنة التعاقدات في النادي الأهلي خلال تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن باكا يرفض الانتقال إلى أيّ نادٍ في مصر، ويفضل العودة إلى الدوري الجنوب أفريقي.

وأضاف فضل:”الأهلي استقر على رحيل اللاعب، بسبب عدم وجود أي مكان له في قائمة الفريق للموسم الجديد، بعد التعاقد مع ساليف كوليبالي، وقد يرحل عن الأهلي نهائيًا، أو على سبيل الإعارة، ويمتلك عرضًا من صن داونز الجنوب أفريقي”.