مباراة الأهلي وتاونشيب.. كارتيرون يسابق الزمن لعلاج وليد أزارو.. وإسلام محارب يحذر زملاءه

يسابق الأهلي المصري الزمن من أجل إعادة تأهيل هدافه المغربي وليد أزارو، قبل مواجهة تاونشيب رولرز من بوتسوانا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدًا السبت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بدور الـ16 برصيد أربع نقاط خلف الترجي التونسي، المتصدر برصيد 7 نقاط ولكل من كمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب 3 نقاط.

وتعرض أزارو هداف الدوري المصري الموسم الماضي لإصابة مفاجئة، بشد في العضلات خلال تدريب الفريق الأساسي على ملعب المباراة.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت، عن خالد محمود طبيب الفريق اليوم الجمعة، أن أزارو خضع لعلاج طبيعي مساء أمس.

وأضاف “حالة اللاعب مستقرة، والجهاز الفني فضل عدم استكماله الجزء الأخير من المران، بعدما شعر ببعض الآلام البسيطة في الحوض نتيجة لأرضية الملعب الصلبة”.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد: “مشاركة أزارو في اللقاء واردة وبنسبة كبيرة، خاصة أن الجهاز الفني أخرجه من التدريب فور شكواه مباشرة، أزارو من الأوراق المهمة ووجوده ضرورة”.

ويفتقد الأهلي أحمد فتحي الظهير الأيمن الذي يخضع لبرنامج علاجي في القاهرة بسبب إجهاد في العضلة الضامة، وكذلك محمد (ميدو) جابر الذي توفي والده أمس، وسيعود للقاهرة لحضور الجنازة.

الصعود إلى قمة المجموعة

ويرى إسلام محارب جناح الأهلي، أن مباراة تاونشيب نقطة فاصلة في مشوار الفريق، خلال البطولة التي توج بلقبها 8 مرات وهو رقم قياسي.

وأضاف محارب “الأهلي سافر إلى بوتسوانا بهدف واضح ومحدد، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، من أجل عودة الفريق إلى الطريق الصحيح، وتصدر المجموعة والاستمرار في المنافسة على اللقب الأفريقي”.

ويعتقد محارب أن مباراة الغد ستكون أصعب من مواجهة برج العرب التي حسمها الأهلي بالفوز 3/0، في ظل درجة الحرارة المنخفضة في بوتسوانا.

ورفض اللاعب التقليل من شأن تاونشيب قائلًا: “هذا الأمر مرفوض تمامًا في كرة القدم، ولابد من احترام جميع المنافسين حتى يحقق الفريق أهدافه من المباراة”.

“الأهلي يحترم أي فريق يلعب معه، سواء داخل أرضه أو خارجها، لأن احترام المنافس من أهم متطلبات النجاح”.

“ندرك أن اللقاء سيكون صعبًا، وأن المنافس سيلعب بشكل مختلف على أرضه، وسيحاول استغلال جميع الظروف لصالحه، نحن عازمون على تحقيق الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث”.

كارتيرون يتحدث عن المباراة

في نفس السياق تحدث باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن لقاء الفريق غدًا أمام تاونشيب بطل بتسوانا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي للقاء الغد: “فريق تاونشيب البتسواني لن يكون منافسًا سهلًا كما يزعم البعض، ولكنه منافس قوي، حيث يمتاز بالسرعة والشراسة، ومن ثم قررت الحضور مبكرًا إلى بتسوانا، من أجل التأقلم على الأجواء هنا بما يساعدنا على تحقيق نتيجة جيدة.

وأضاف كارتيرون: “نحترم الفريق البتسواني في مباراة الغد، ونلعب لتحقيق الفوز منذ البداية وحتى النهاية، ونعرف جيدًا كيف سنتعامل مع ظروف المباراة بالشكل الذي يحقق لنا الهدف الرئيسي الذي حضرنا من أجله وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة، خاصة أن هذا الأمر سيكون بمثابة خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ8 بالبطولة الإفريقية”.

وأوضح كارتيرون: “أمتلك من الخبرة ما يؤهلني للتعامل مع مثل هذه المباريات المهمة، ونفس الأمر بالنسبة لفريق الأهلي الذي يمتلك تاريخًا رائعًا في بطولات إفريقيا ويضم لاعبين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرات تؤهلهم للتغلب على أي ظروف صعبة في مباريات إفريقيا”.

وتابع: “كان هناك لاعبون في منتخبي مصر وتونس عائدين من مونديال روسيا، وهم محبطون إلى حد ما، لكنني عملت خلال الفترة الماضية على إزالة الضغوط عنهم، ونجحت إلى حد كبير في تهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا، للارتباطات المقبلة وأولها بالطبع لقاء تاونشيب المهم”.

ونفى الفرنسي التفاوض مع أي لاعب من نادي صن داونز الجنوب إفريقي كما تردد مؤخرًا، مؤكدا أن الجهاز الفني لم يطلب من إدارة النادي ضم أي لاعب أجنبي.

وأوضح أن البعثة عاشت ليلة حزينة أمس بعد تلقي نبأ وفاة والد ميدو جابر الذي غادر البعثة للمشاركة في تشييع جنازة والده.

وقال كارتيرون: “صعب جدًا أن نرى لاعباً بفريقنا يبكي بسبب والده، لقد كانت لحظات صعبة على الجميع، ومن ثم تعاهد الجميع على تحقيق الفوز غدًا، حيث نسعى للخروج من هذه الحالة الحزينة وذلك بتحقيق الفوز على بطل بتسوانا غدًا وإهداء الفوز إلى روح والد لاعبنا ميدو جابر”.